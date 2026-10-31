हांगकांग सिक्सेस 2026: भारतीय क्रिकेट टीम को UAE और इंग्लैंड के खिलाफ भी मिली हार 

इंग्लैंड के खिलाफ बाउल, सेमीफाइनल-2 में इंग्लैंड ने 6 ओवर के बाद 124/2 का स्कोर बनाया।

इंग्लिश टीम से मार्टिन एंडरसन ने 13 गेंदों में 3 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए। एड बर्नार्ड ने 14 गेंदों में नाबाद 35 रन बनाए।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 6 ओवर के बाद 121/4 का स्कोर ही बना सकी। भारत से राहुल त्रिपाठी ने 14 गेंदों में नाबाद 56 रन बनाए।