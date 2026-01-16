WPL इतिहास में बिना अर्धशतक के बनाए गए सबसे बड़े टीम स्कोर, जानिए शीर्ष पर कौन

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के छठे मुकाबले में गुजरात जायंट्स (GG) को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। GG ने मैच में 192/5 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। इसमें किसी भी खिलाड़ी अर्धशतक तक नहीं जड़ा। ऐसे में यह WPL इतिहास में बिना किसी व्यक्तिगत अर्धशतक के बनाया गया सबसे बड़ा टीम स्कोर रहा है। आइए बिना अर्धशतक के बने सबसे बड़े टीम स्कोर पर नजर डालते हैं।

#1 GG - 192/5 बनाम MI, 2026 मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी GG को 22 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लग गया था। उसके बाद बेथ मूनी (33), जॉर्जिया वेयरहैम (43*) और कनिका आहूजा (35) ने उपयोगी साझेदारियां करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। आखिर में वेयरहैम और भारती फुलमाली (36*) ने छठे विकेट के लिए नाबाद 56 रन की साझेदारी कर स्कोर 192/5 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि, इसके बाद भी GG को 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी।

#2 RCB - 180/8 बनाम GG, 2024 सूची में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम दूसरे नंबर पर है। उसने WPL 2024 के 13वें मैच में GG के खिलाफ बिना किसी व्यक्तिगत अर्धशतक के 180/8 का स्कोर बनाया था। मैच में GG ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बेथ मूनी (85*) और लौरा वोल्वार्ड्ट (76) की पारियों से 199/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में RCB टीम जॉर्जिया वेयरहैम (48) और ऋचा घोष (30) की पारियों से 180/8 रन ही बना पाई और 19 रन से हार गई।

Advertisement

#3 UPW - 180 बनाम RCB, 2025 सूची में यूपी वारियर्स (UPW) तीसरे नंबर पर है। वह WPL 2025 के 9वें मैच में RCB के खिलाफ बिना अर्धशतक के 180 रन पर ऑलआउट हुई थी। मैच में RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एलिस पेरी (90) और डैनी व्याट-हॉज (57) की पारियों से 180/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में UPW की टीम सोफी एक्लेस्टोन (33) और श्वेता सहरावत (31) की पारियों से 180 रन पर ढेर हो गई। सुपर ओवर में UPW ने जीत दर्ज की।

Advertisement