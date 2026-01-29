टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीमें और उनके आंकड़े 

टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है। टूर्नामेंट में कुछ टीमों ने ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी की है, जिसने क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया। बड़े मंच पर जब दबाव सबसे ज्यादा होता है, तब इन टीमों ने रिकॉर्डतोड़ स्कोर खड़े किए। तूफानी शुरुआत, लंबी साझेदारियां और आखिरी ओवरों में बरसते चौकों-छक्कों ने इन पारियों को यादगार बनाया। ऐसे में आइए टी-20 विश्व कप में सबसे बड़े स्कोर बनाने वाली टीमों पर नजर डालते हैं।

#1 श्रीलंका (260/6) श्रीलंका क्रिकेट टीम इस सूची में पहले स्थान पर है। उसने साल 2007 के विश्व कप में केन्या क्रिकेट टीम के खिलाफ 260/6 का स्कोर बना दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनथ जयसूर्या ने 44 गेंदों में 88 रन बनाए थे। महेला जयवर्धने के बल्ले से सिर्फ 27 गेंदों में 65 रन निकले थे। जवाब में केन्या की टीम सिर्फ 88 रन पर ऑलआउट हो गई थी। श्रीलंका को 172 रन से शानदार जीत मिली थी।

#2 इंग्लैंड (230/8) इस सूची में दूसरे स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम है। उसने 2016 के टी-20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ 230/8 का स्कोर बनाया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 229/4 का स्कोर बना दिया था। हाशिम अमला ने 58 और क्विंटन डिकॉक ने 52 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने 8 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया था। जो रूट के बल्ले से 44 गेंदों में 83 रन निकले थे।

#3 दक्षिण अफ्रीका (229/4) दक्षिण अफ्रीका सूची में तीसरे स्थान पर है। उसने 2016 के विश्व कप में 229/4 का स्कोर बनाया था। हालांकि, उस मुकाबले में उसे हार मिली थी। इंग्लैंड ने ये बड़ा लक्ष्य 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। आखिरी ओवरों में जेपी डुमिनी ने सिर्फ 28 गेंदों का सामना करते हुए 54 रन बना दिए थे। डेविड मिलर के बल्ले से 12 गेंदों में 28 रन निकले थे। डिकॉक (52) और अमला (58) ने भी अर्धशतक जड़े थे।

