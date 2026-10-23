टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय टीम द्वारा सफलतापूर्वक हासिल किए गए सर्वोच्च लक्ष्य

विशाखापट्‌टनम में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208/3 का स्कोर बनाया था, जिसमें जोस इंग्लिस का शतक (110) शामिल था।

जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए रुतुराज गायकवाड़ शून्य पर आउट हुए थे, जबकि उनके जोड़ीदार यशस्वी जायसवाल ने 8 गेंद में 21 रन बनाए थे।

इसके बाद ईशान किशन (58) और सूर्यकुमार (80) ने भारत का संघर्ष जारी रखा और अंत में रिंकू ने 14 गेंदों में नाबाद 22 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया था।