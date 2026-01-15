वनडे क्रिकेट: भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड द्वारा सफलतापूर्वक हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्य
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम को 7 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ ही कीवी टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल की। राजकोट में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड ने जीत के लिए मिले 285 रन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया। इस बीच भारत के खिलाफ वनडे में न्यूजीलैंड द्वारा सफलतापूर्वक हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्यों के बारे में जानते हैं।
#1
भारत बनाम न्यूजीलैंड (हैमिल्टन, 2020)
भारत को 2020 में हैमिल्टन में खेले गए सीरीज के पहले वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेट से हार मिली थी। उस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों के बाद 347/4 का स्कोर बनाया था। मेहमान टीम से श्रेयस अय्यर ने शतक (103) लगाया था। जवाब में मेजबान टीम ने 48.1 ओवर में लक्ष्य हासिल किया था, जिसमें रॉस टेलर का शतक (109*) शामिल था।
#2
भारत बनाम न्यूजीलैंड (ऑकलैंड, 2022)
न्यूजीलैंड ने 2022 में ऑकलैंड वनडे में जीत के लिए मिले 307 रन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया था। उस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 306 रन बनाए थे। मेहमान टीम से अय्यर (80), शिखर धवन (72) और शुभमन गिल (72) ने अर्धशतक लगाए थे। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम से टॉम लैथम ने 104 गेंदों में नाबाद 145 रन बनाए थे।
#3
भारत बनाम न्यूजीलैंड (माउंट माउंगानुई, 2020)
2020 में माउंट माउंगानुई में हुए वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 5 विकेट से हराया था। उस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 296/7 का स्कोर बनाया था। भारत से केएल राहुल ने 113 गेंदों में 112 रन बनाए थे। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के लगाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए मार्टिन गुप्टिल (66) और हेनरी निकोलस (80) ने अर्धशतक लगाए थे।
#4
भारत बनाम न्यूजीलैंड (राजकोट, 2026)
राजकोट वनडे में शुभमन गिल ने अर्धशतक (54) लगाया। वहीं, रोहित शर्मा (24) और विराट कोहली (23) अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके। मध्यक्रम में केएल राहुल (112*) ने शतक लगाकर टीम को 284/7 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में न्यूजीलैंड से निकोलस (10) और डेवोन कॉनवे (16) सस्ते में आउट हुए। इसके बाद यंग (87) और डेरिल मिचेल (131*) ने बड़ी पारियां खेलते हुए जीत में अहम योगदान दिया। ग्लेन फिलिप्स ने नाबाद 32 रन बनाए।