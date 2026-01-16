WPL इतिहास में सफलतापूर्वक हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्य, शीर्ष पर है यह टीम

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) का अब तक का सफर मिला-जुला रहा है। उसे अब तक 4 मुकाबलो में से 2 में जीत मिली है। उसने 13 जनवरी को गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ 193 रन का लक्ष्य अर्जित करते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज की थी। यह WPL इतिहास में सफलतापूर्वक हासिल किया गया दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य रहा था। आइए WPL में सफलतापूर्वक हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्यों पर नजर डालते हैं।

#1 RCB - 202 रन बनाम GG, 2025 WPL में सफलतापूर्वक सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के नाम दर्ज है। उसने WPL 2025 में GG के खिलाफ 202 रन का लक्ष्य हासिल कर 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। GG ने पहले खेलते हुए एशले गार्डनर (79*) और बेथ मूनी (56) की पारियों से 201/5 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में RCB ने ऋचा घोष (64*) और एलिस पेरी (57) की पारियों से 18.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

#2 MI - 193 रन बनाम GG, 2026 सूची में MI की टीम दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। उसने WPL 2026 के छठे मैच में GG के खिलाफ 193 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की है। GG ने पहले खेलते हुए जॉर्जिया वेयरहैम (43*), भारती फुलमाली (36*) और कनिका आहूजा (35) की पारियों से 192/5 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में MI ने कप्तान हरमनप्रीत कौर (71*), अमनजोत कौर (40) की पारियों से 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

#3 MI - 191 रन बनाम GG, 2024 सूची में तीसरे नंबर पर भी MI की टीम है। उसने WPL 2024 के 16वें मैच में GG के खिलाफ 191 रन का लक्ष्य हासिल कर 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। GG ने पहले खेलते हुए दयालन हेमलता (64) और बेथ मूनी (66) की पारियों से 190/7 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में MI ने कप्तान हरमनप्रीत (95*) और यास्तिका भाटिया (49) की दमदार पारियों से 19.5 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

