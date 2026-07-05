श्रीलंका की ओर से टेस्ट मैचों में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए गए सर्वोच्च स्कोर

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नॉर्थ साउंड में 549/9 पर पारी घोषित, 2026

उपरोक्त मैच में श्रीलंका का 549/9 का स्कोर वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा (188) ने कई रिकॉर्ड तोड़े। कामिंदु मेंडिस (84), कुसल मेंडिस (69) और दिनुशा (92) ने भी पारी में 50 से अधिक रन बनाए। श्रीलंका की शुरुआत खराब रही और उसे 25 रन पर 2 झटके लग गए थे। उसके बाद भी उसने वेस्टइंडीज के खिलाफ विदेशी टेस्ट में अपना पहला 500+ रन का स्कोर बना दिया।