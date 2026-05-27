IPL के प्लेऑफ मैचों में टीमों द्वारा बनाए गए सर्वोच्च स्कोर

#1 RCB (254/5 बनाम GT, 2026) RCB से वेंकटेश अय्यर (19) के जल्दी आउट होने के बाद विराट कोहली (43) और देवदत्त पडिक्कल (30) ने पारी को संभाला। इसके बाद रजत पाटीदार ने 33 गेंदों में 5 चौकों और 9 छक्कों की बदौलत नाबाद 93 रन बनाए। वहीं क्रुणाल पांड्या ने 43 रन का योगदान दिया और RCB ने 254/5 का स्कोर बनाया। जवाब में GT के बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम 19.3 ओवर में 162 रन पर ढेर हुई।

#2 GT (233/3 बनाम MI, 2023) IPL 2023 के क्वालीफायर-2 में GT ने मुंबई इंडियंस (MI) को बुरी तरह हराया था। GT ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर 233/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें शुभमन गिल ने शानदार शतक (118) जड़ा था। मैच में सुदर्शन (43) 'रिटायर्ड आउट' हुए, वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या ने 28 रन बनाते हुए टीम को 233/3 के स्कोर तक पहुंचाया था। जवाब में MI का शीर्षक्रम पूरी तरह बिखर गया था। आखिरकार MI की पारी 171 रन बनाकर सिमट गई।

Advertisement