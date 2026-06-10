रोहित शर्मा ने भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे मैचों में बनाए हैं सर्वाधिक रन (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी, जानिए शीर्ष पर कौन

लेखन भारत शर्मा 12:53 pm Jun 10, 202612:53 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ पारी और 300 रन की रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद अब 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए तैयार है। सीरीज का पहला मुकाबला 13 जून को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस सीरीज में भी बड़ी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। आइए दोनों टीमों के बीच वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वालों पर नजर डालते हैं।