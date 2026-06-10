भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी, जानिए शीर्ष पर कौन

भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी, जानिए शीर्ष पर कौन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ पारी और 300 रन की रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद अब 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए तैयार है। सीरीज का पहला मुकाबला 13 जून को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस सीरीज में भी बड़ी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। आइए दोनों टीमों के बीच वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वालों पर नजर डालते हैं।
#1
रोहित शर्मा - 150 रन
भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक खेले गए वनडे मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम दर्ज है। उन्होंने इस टीम के खिलाफ अब तक खेले 3 मैचों में 75 की औसत और 127.11 की स्ट्राइक रेट से 150 रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक भी जड़ा है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 131 रन का रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 17 चौके और 5 छक्के भी जड़े हैं।
#2
मोहम्मद शहजाद - 146 रन
इस सूची में अफगानिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद दूसरे पायदान पर मौजूद हैं। उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ अब तक खेले 2 मैचों में 73 की औसत और 101.38 की स्ट्राइक रेट से 146 रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक भी जड़ा है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124 रन का रहा है। उन्होंने भारतीय के खिलाफ 13 चौके और 8 छक्के भी जड़े हैं। वह वनडे करियर में 84 मैचों में 2,727 रन भी बना चुके हैं।
#3
मोहम्मद नबी - 141 रन
इस सूची में अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी तीसरे पायदान पर मौजूद हैं। उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ अब तक खेले 4 मैचों में 35.24 की औसत और 89.24 की स्ट्राइक रेट से 141 रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 64 रन का रहा है। उन्होंने भारतीय के खिलाफ 8 चौके और 5 छक्के भी जड़े हैं। वह वनडे करियर में 176 मैचों में 3,762 रन भी बना चुके हैं।
#4
विराट कोहली - 122 रन
इस सूची में भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली चौथे नंबर पर मौजूद हैं। उन्होंने अफगान टीम के खिलाफ अब तक खेले 3 मैचों में 122 की औसत और 102.52 की स्ट्राइक रेट से 122 रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 67 रन का रहा है। उन्होंने अफगान के खिलाफ 11 चौके जड़े हैं। वह वनडे करियर में 311 मैचों में 14,797 रन भी बना चुके हैं।