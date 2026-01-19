3 मैचों की द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानिए शीर्ष पर कौन

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम को तीसरे वनडे में 41 रनो से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया। कीवी बल्लेबाज डेरिल मिलचे ने मैच में शतकीय पारी (137) खेली और पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 352 रन बना दिए। वह अब 3 वनडे मैचों की द्विपक्षीय सीरीज में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आइए 3 मैचों की द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 बाबर आजम - 360 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2016 इस सूची में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज बाबर आजम के नाम दर्ज हैं। उन्होंने साल 2016 में UAE में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई सीरीज के 3 मैचों में 120 की औसत से 360 रन अपने नाम किए थे। उन्होंने तीनों मैचों में शतक जड़े थे। सीरीज में उनके स्कोर क्रमश: 120, 123 और 117 रन के रहे थे। वह तीनों मैचों में 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहने के साथ 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी रहे थे।

#1 शुभमन गिल - 360 रन बनाम न्यूजीलैंड, 2023 सूची में भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं। उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के भारत दौरे पर खेली गई सीरीज के 3 मैचों में 180 की औसत से 360 रन बनाए थे। उन्होंने एक दोहरे शतक समेत 2 शतक जड़े थे। उनके स्कोर क्रमश: 208, 40* और 112 रन के थे। वह 2 मैचों में 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहने के साथ 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का पुरस्कार हासिल करने में भी सफल रहे थे।

#2 डेरिल मिचेल - 352 रन बनाम भारत, 2026 सूची में डेरिल मिचेल अब दूसरे नंबर पर आ गए। उन्होंने भारत दौरे पर खेली गई सीरीज के 3 मैचों में 176 की औसत से 352 रन अपने नाम किए हैं। वह सीरीज में लगातार 2 शतक जड़ने में सफल रहे हैं। सीरीज में उनके स्कोर क्रमश: 84, 131* और 137 रन के रहे हैं। वह 2 मैचों में 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहने के साथ 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का पुरस्कार हासिल करने में भी सफल रहे हैं।

