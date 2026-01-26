टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: पॉवरप्ले में भारतीय टीम के ये हैं सबसे बड़े स्कोर

भारतीय क्रिकेट टीम ने 25 जनवरी को तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड पर आसान जीत दर्ज की। भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (20 गेंदों पर 68*) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (26 गेंदों पर 57*) की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत टीम ने मात्र 10 ओवर में ही 154 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस दौरान भारत ने पॉवरप्ले, यानी पहले 6 ओवर में ही 94/2 का स्कोर बना दिया। आइए भारत के सबसे बड़े पॉवरप्ले के बारे में जानें।

#1 95/1 बनाम इंग्लैंड (2025) भारतीय टीम ने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। यहां भी अभिषेक ने पावरप्ले में शानदार प्रदर्शन किया था और सिर्फ 17 गेंदों में तूफानी अर्धशतक बना डाला था। उन्होंने कुल 54 गेंदों में 135 रन बनाए थे। तिलक वर्मा के साथ मिलकर अभिषेक ने पहले 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 95/1 तक पहुंचाया दिया था। भारत ने कुल 247/9 का स्कोर बनाया था और इंग्लैंड को 150 रनों से हराया था।

#2 94/2 बनाम न्यूजीलैंड (2026) न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच इस सूची में दूसरे स्थान पर है। मैच में भारत ने पॉवरप्ले में 94/2 का स्कोर बनाया था। 154 रनों का पीछा करते हुए भारत ने अपनी पारी की पहली ही गेंद पर ओपनर संजू सैमसन का विकेट गवां दिया था। हालांकि, अभिषेक और ईशान किशन (13 गेंदों पर 28 रन) ने सिर्फ 3.1 ओवर में टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया, जो टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए सबसे तेज टीम अर्धशतक है।

