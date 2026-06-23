महिला टी-20 विश्व कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए खेली गई सर्वोच्च पारियां

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मैरिजान कैप - 81* बनाम भारत, मैनचेस्टर, 2026

जैसा कि बताया गया है कि कैप ने दक्षिण अफ्रीका को भारत के खिलाफ 159 रनों का लक्ष्य हासिल करने में मदद की। दक्षिण अफ्रीका के 6 ओवर में 25 रन पर 2 विकेट गिर गए थे। हालांकि, कैप और तजमिन ब्रिट्स ने 97 रनों की साझेदारी करके मैच का रुख पलट दिया। मैच आखिरी ओवर तक रोमांचक रहा और कैप ने नाबाद 81 रन (45 गेंद) बनाकर दक्षिण अफ्रीका को जीत दिलाई। उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के लगाए।