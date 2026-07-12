इंग्लैंड के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर, शीर्ष पर है यह खिलाड़ी

इंग्लैंड के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर, शीर्ष पर है यह खिलाड़ी
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जोस बटलर ने साउथेम्प्टन के रोज बाउल में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 5वें टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 64 गेंदों में 131 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने निर्धारित ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 257 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसी संदर्भ में आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में इंग्लैंड के लिए बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर्स पर एक नजर डालते हैं।
#1
फिलिप सॉल्ट - 141* बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025
सूची में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट पहले पायदान पर हैं। उन्होंने 2025 में मैनचेस्टर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 60 गेंदों में 15 चौकों और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 141 रन की पारी खेली थी। उन्होंने 39 गेंदों में शतक पूरा कर लिया था। उनकी पारी से इंग्लैंड की टीम 304/2 को स्कोर बनाकर टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 300+ रन बनाने वाली पहली टीम बनी थी। बाद में इंग्लैंड ने 146 रनों से जीत हासिल की।
#2
जोस बटलर - 131 बनाम भारत, 2026
बटलर की शानदार पारी इस विशिष्ट सूची में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कप्तान हैरी ब्रूक (95*) के साथ दूसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड 233 रनों की साझेदारी निभाई, जो टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। बटलर ने 64 गेंदों में 131 रनों की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। इस पारी से इंग्लैंड ने 257/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर मेहमान टीम को 201/8 पर ही रोक दिया।
#3
फिलिप सॉल्ट - 119 बनाम वेस्टइंडीज, 2023
सूची में सॉल्ट ही तीसरे नंबर हैं। उन्होंने 2023 में त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ 57 गेंदों पर 119 रन बनाए थे। सॉल्ट और बटलर की सलामी जोड़ी ने 117 रनों की मजबूत शुरुआत दी। इस दौरान सॉल्ट ने शतक पूरा किया। उन्होंने पारी के दौरान सात चौके और 10 छक्के जड़े। इस पारी की बदौलत इंग्लैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 267 रन बनाने में सफल रही। बाद में इंग्लैंड ने 75 रन से मुकाबला जीत लिया।
#4
एलेक्स हेल्स - 116* बनाम श्रीलंका, 2014
सूची में एलेक्स हेल्स चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने बांग्लादेश में खेले गए टी-20 विश्व कप 2024 में चटगांव में श्रीलंका के खिलाफ 64 गेंदों पर नाबाद 116 रन बनाकर इंग्लैंड को 6 विकेट से जीत दिलाई थी। वह इंग्लैंड के पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतकवीर बने थे। उन्होंने इयोन मॉर्गन के साथ 152 रनों की साझेदारी निभाई थी। हेल्स ने पारी में 11 चौके और 6 छक्के जड़े और 4 गेंद शेष रहते 190 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया।