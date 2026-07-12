जोस बटलर ने इंग्लैंड के टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया है

इंग्लैंड के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर, शीर्ष पर है यह खिलाड़ी

लेखन भारत शर्मा 06:41 pm Jul 12, 202606:41 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जोस बटलर ने साउथेम्प्टन के रोज बाउल में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 5वें टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 64 गेंदों में 131 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने निर्धारित ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 257 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसी संदर्भ में आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में इंग्लैंड के लिए बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर्स पर एक नजर डालते हैं।