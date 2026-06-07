महिला टी-20 विश्व कप में इन भारतीय बल्लेबाजों ने खेली हैं सबसे बड़ी पारियां

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स्मृति मंधाना (87 रन)

दूसरे स्थान पर भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना हैं। उन्होंने साल 2023 के टी-20 विश्व कप में आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 56 गेंदों का सामना करते हुए 87 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 9 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 155.35 की रही थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155/6 का स्कोर बनाया था। डकवर्थ लुईस नियम (DLS) से भारतीय टीम को उस मैच में 5 रन से जीत मिली थी।