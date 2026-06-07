महिला टी-20 विश्व कप में इन भारतीय बल्लेबाजों ने खेली हैं सबसे बड़ी पारियां
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कई यादगार मुकाबले खेले हैं। हालांकि, टीम अभी तक कोई ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाई है। कई बल्लेबाजों ने बड़े मंच पर दमदार प्रदर्शन किया है। कुछ खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ रन बनाकर रिकॉर्ड कायम किए हैं, जबकि कई पारियां दबाव भरे मुकाबलों में आईं हैं। ऐसे में आइए आगामी टूर्नामेंट से पहले उन भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने इस मंच पर सबसे बड़ी पारियां खेलीं हैं।
#1
हरमनप्रीत कौर (103* रन)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2018 के टी-20 विश्व कप में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 103* रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। उन्होंने उस मैच में सिर्फ 51 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 7 चौके और 8 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 201.96 की रही थी। भारतीय महिला टीम ने वो मुकाबला 34 रन से अपने नाम किया था।
#2
स्मृति मंधाना (87 रन)
दूसरे स्थान पर भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना हैं। उन्होंने साल 2023 के टी-20 विश्व कप में आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 56 गेंदों का सामना करते हुए 87 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 9 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 155.35 की रही थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155/6 का स्कोर बनाया था। डकवर्थ लुईस नियम (DLS) से भारतीय टीम को उस मैच में 5 रन से जीत मिली थी।
#3
स्मृति मंधाना (83 रन)
तीसरे नंबर पर भी मंधाना हैं। उन्होंने साल 2018 के टी-20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 55 गेंदों में 83 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 9 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 150.90 की रही थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 167/8 का स्कोर बनाया था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम 119 रन ही बना पाई थी। भारतीय महिला टीम को उस मैच में 48 रन से शानदार जीत मिली थी।
#4
हरमनप्रीत कौर (77 रन)
चौथे स्थान पर हरमनप्रीत हैं। उन्होंने 2014 के टी-20 विश्व कप में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 64 गेंदों में 77 रन की पारी खेली थी। उनके बल्ले से 12 चौके और एक छक्का निकला था। उनकी स्ट्राइक रेट 130.50 की रही थी। भारतीय टीम ने इस पारी के दम पर 151/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 72/8 का स्कोर ही बना पाई थी। टीम को 79 रन से हार मिली थी।