टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज और उनके आंकड़े 

टी-20 विश्व कप के इतिहास में भारतीय बल्लेबाजों ने कई बार दुनिया को चौंकाया है, लेकिन कुछ पारियां ऐसी रही हैं जिन्होंने क्रिकेट इतिहास में नई इबारत लिख दी। बड़े मंच पर दबाव भरे माहौल में बनाए गए ये विशाल स्कोर भारतीय बल्लेबाजों की हिम्मत और तकनीक का सबूत हैं। इन पारियों ने कई रिकॉर्ड तोड़े। ऐसे में आइए टूर्नामेंट के इतिहास में भारतीयों द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारियों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 सुरेश रैना (101 रन) पहले स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना हैं। उन्होंने 2010 के विश्व कप में ग्रॉस आइलट के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 101 रन बनाए थे। इस खिलाड़ी ने 60 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 9 चौके और 5 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 168.33 की थी। भारत ने 186/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीका 172/5 का स्कोर बना पाई थी। भारत को 14 रन से जीत मिली।

#2 रोहित शर्मा (92 रन) रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। भारती टीम के इस पूर्व कप्तान ने साल 2024 में ग्रॉस आइलट के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 रन बनाए थे। उन्होंने 41 गेंदों का सामना किया था। रोहित के बल्ले से 7 चौके और 8 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 224.39 की रही थी। भारत ने पहली पारी में 205/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में कंगारू टीम सिर्फ 181/5 का स्कोर ही बना पाई थी।

Advertisement

#3 विराट कोहली (89* रन) भारत के एक और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2016 के विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 89 रन की पारी खेली थी। उन्होंने 63 गेंदों का सामना किया था। इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और 1 छक्का निकला था। उनकी स्ट्राइक रेट 189.36 की रही थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192/2 का स्कोर बनाया था। वेस्टइंडीज ने ये लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया था।

Advertisement