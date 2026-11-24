सूची में पहले स्थान पर दिल्ली क्रिकेट टीम के कप्तान प्रियांश आर्य हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में तमिलनाडु के खिलाफ 181 रन की विस्फोटक पारी खेली।

प्रियांश ने इस दौरान महज 68 गेंदों का सामना किया और 7 चौकों के अलावा 19 छक्के जड़े। उनकी स्ट्राइक रेट 266.18 की रही।

यह टी-20 क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है। यह इस प्रारूप के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी पारी भी है।