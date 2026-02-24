टी-20 विश्व कप के इतिहास में 10वें विकेट की सबसे बड़ी साझेदारियां

#1 ब्रेड इवांस और रिचर्ड नगारवा (44 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2026) वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे ने 103 रन तक अपने 9 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद इवांस ने बल्लेबाजी में कुछ आकर्षक शॉट लगाए। वह 21 गेंदों में 43 रन बनाकर 10वें विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी में 2 चौके और 5 छक्के लगाए। इवांस ने नगारवा के साथ मिलकर 19 गेंदों में 44 रन बनाए। नगारवा 7 रन बनाकर नाबाद रहे।

#2 शेरफेन रदरफोर्ड और गुडाकेश मोती (37* रन बनाम न्यूजीलैंड, 2024) टी-20 विश्व कप 2024 के 26वें मैच में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से हराया था। ग्रुप-C के इस मैच में कैरेबियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 149/9 का स्कोर बनाया था, जिसमें शेरफेन रदरफोर्ड ने नाबाद 68 रन बनाए थे। रदरफोर्ड ने 10वें विकेट के लिए गुडाकेश मोती के साथ मिलकर 13 गेंदों में 37 रन की अटूट साझेदारी की थी। कीवी टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 136/9 का स्कोर ही बना सकी थी।

#3 पॉल वैन मीकेरेन और फ्रेड क्लासेन (34 रन बनाम बांग्लादेश, 2022) टी-20 विश्व कप 2022 के 17वें मैच में नीदरलैंड क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 9 रन से हार मिली थी। उस मुकाबले में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों के बाद 144/8 का स्कोर बनाया था। जवाब में डच टीम पूरे ओवर खेलने के बाद सभी विकेट खोकर 135 रन ही बना सकी थी। मैच में पॉल वैन मीकेरेन (24) और फ्रेड क्लासेन (7*) ने 10वें विकेट के लिए 34 रन जोड़े थे।

