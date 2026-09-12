इंग्लैंड ने जीता एजबेस्टन टेस्ट (तस्वीर: एक्स/@englandcricket)

एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड की जीत के बाद ऐसी है WTC की अंक तालिका

लेखन अंकित पसबोला 06:23 pm Sep 12, 202606:23 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे एजबेस्टन टेस्ट में 8 विकेट से जीत दर्ज की और 3 मैचों की सीरीज को क्लीन स्वीप किया। जीत के लिए मिले 130 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की दूसरी पारी में जो रूट (62*) और जॉर्डन कॉक्स (59*) ने अर्धशतक लगाए। इस जीत का इंग्लैंड को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में फायदा हुआ है। आइए इस तालिका पर एक नजर डालते हैं।