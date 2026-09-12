एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड की जीत के बाद ऐसी है WTC की अंक तालिका
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे एजबेस्टन टेस्ट में 8 विकेट से जीत दर्ज की और 3 मैचों की सीरीज को क्लीन स्वीप किया। जीत के लिए मिले 130 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की दूसरी पारी में जो रूट (62*) और जॉर्डन कॉक्स (59*) ने अर्धशतक लगाए। इस जीत का इंग्लैंड को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में फायदा हुआ है। आइए इस तालिका पर एक नजर डालते हैं।
मैच
इस तरह से जीती इंग्लिश टीम
एजबेस्टन टेस्ट में पाकिस्तान की पहली पारी सिर्फ 133 रन पर सिमट गई थी। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 453 रन बनाते हुए मजबूत बढ़त हासिल की।
इंग्लैंड से एमेलियो गे (60), हैरी ब्रूक (75), जेमी स्मिथ (69) और डैन लॉरेंस (65) ने अर्धशतक लगाए।
पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में संघर्ष दिखाया और शान मसूद के 95 रन की पारी की मदद से 449 रन बनाए। आखिर में छोटे से लक्ष्य को इंग्लैंड ने हासिल किया।
इंग्लैंड
छठे स्थान पर बरकरार है इंग्लैंड
इंग्लैंड की यह WTC 2026-28 में 16 मैचों में 7वीं जीत है। जो रूट की कप्तानी वाली टीम फिलहाल तालिका में छठे स्थान पर बनी हुई है।
लगातार 3 टेस्ट जीतने वाली इंग्लिश टीम के 34.44 प्रतिशत अंक हो गए हैं।
इंग्लैंड से नीचे श्रीलंका 7वें स्थान पर है, जिसके 33.33 प्रतिशत अंक हैं। श्रीलंकाई टीम ने एक टेस्ट जीता है और 2 टेस्ट हारे हैं।
इंग्लैंड से ऊपर 5वें स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम (51.52) है।
पाकिस्तान
अंतिम पायदान पर मौजूद है पाकिस्तानी टीम
पाकिस्तान की यह मौजूदा चक्र में 7वीं हार है। पाकिस्तान की टीम ने इस चक्र में अब तक सिर्फ 2 टेस्ट जीते हैं और 16.67 प्रतिशत अंक के साथ आखिरी 9वें स्थान पर है।
पाकिस्तान से ठीक ऊपर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम है।
WTC 2026-28 में कैरेबियाई टीम ने 2 टेस्ट जीते हैं और 8 में हार झेली है, जबकि 2 मैच ड्रॉ खेले हैं। वेस्टइंडीज के इस समय 20.83 प्रतिशत अंक हैं।
शीर्ष टीमें
शीर्ष पर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 80.00 प्रतिशत अंक के साथ शीर्ष पर मौजूद है।
कंगारू टीम ने इस चक्र में 8 टेस्ट जीते हैं और 2 में हार झेली है।
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम 75.00 प्रतिशत अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। प्रोटियाज टीम ने 3 मैच जीते हैं और एक में हार का सामना किया है।
न्यूजीलैंड की टीम 72.22 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। कीवी टीम ने 4 मैच जीते हैं और 1 में हार झेली है।