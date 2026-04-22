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हेनरिक क्लासेन IPL में पूरे किए 100 छक्के, बनाया ये रिकॉर्ड
हेनरिक क्लासेन IPL में 100 से अधिक छक्के लगा चुके हैं

हेनरिक क्लासेन IPL में पूरे किए 100 छक्के, बनाया ये रिकॉर्ड

लेखन Manoj Panchal
Apr 22, 2026
09:16 am
क्या है खबर?

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के आक्रामक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) इतिहास में पारियों के लिहाज से 100 छक्के लगाने वाले तीसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हासिल की। क्लासेन ने सिर्फ 52 पारियों में यह मुकाम छुआ, जिससे वह इस सूची में क्रिस गेल (37) और आंद्रे रसेल (47) के बाद तीसरे स्थान पर आ गए हैं।`

आंकड़े 

गेंदों के हिसाब से सातवें सबसे तेज खिलाड़ी

क्लासेन ने 1,072 गेंदों में 100 छक्कों का आंकड़ा छुआ, जिससे वह गेंदों के हिसाब से सातवें सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। क्लासेन ने मैच में 13 गेंदों में नाबाद 37 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्होंने 56 मैचों में 41.86 की औसत और 166.51 के स्ट्राइक रेट से 1,800 रन बनाए हैं। वह अब तक IPL में 102 छक्के और 120 चौके लगा चुके हैं।

आंकड़े 

SRH के लिए लगाए हैं 100 से अधिक छक्के

क्लासेन के IPL में 102 में से 101 छक्के SRH के लिए आए हैं। डेविड वार्नर (143) और अभिषेक शर्मा (123) ही ऐसे अन्य बल्लेबाज हैं, जिन्होंने SRH के लिए 100 से ज्यादा छक्के लगाए हैं। क्लासेन ने टी-20 क्रिकेट में अपने 6,500 रन भी पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कुल 283 टी-20 मैचों (260 पारियों) में 31.89 की औसत से 6,506 रन बनाए हैं। उन्होंने टी-20 क्रिकेट में अब तक 354 छक्के और 423 चौके लगाए हैं।

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