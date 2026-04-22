हेनरिक क्लासेन IPL में पूरे किए 100 छक्के, बनाया ये रिकॉर्ड

क्लासेन ने 1,072 गेंदों में 100 छक्कों का आंकड़ा छुआ, जिससे वह गेंदों के हिसाब से सातवें सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। क्लासेन ने मैच में 13 गेंदों में नाबाद 37 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्होंने 56 मैचों में 41.86 की औसत और 166.51 के स्ट्राइक रेट से 1,800 रन बनाए हैं। वह अब तक IPL में 102 छक्के और 120 चौके लगा चुके हैं।

आंकड़े

SRH के लिए लगाए हैं 100 से अधिक छक्के

क्लासेन के IPL में 102 में से 101 छक्के SRH के लिए आए हैं। डेविड वार्नर (143) और अभिषेक शर्मा (123) ही ऐसे अन्य बल्लेबाज हैं, जिन्होंने SRH के लिए 100 से ज्यादा छक्के लगाए हैं। क्लासेन ने टी-20 क्रिकेट में अपने 6,500 रन भी पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कुल 283 टी-20 मैचों (260 पारियों) में 31.89 की औसत से 6,506 रन बनाए हैं। उन्होंने टी-20 क्रिकेट में अब तक 354 छक्के और 423 चौके लगाए हैं।