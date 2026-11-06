हसन महमूद ने किया ये कारनामा (तस्वीर: एक्स/@BCBtigers)

हसन महमूद ने टेस्ट में 5 अलग-अलग देशों में लिए 5 विकेट हॉल, बनाए ये रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 02:26 pm Nov 06, 202602:26 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज की पहली पारी में घातक गेंदबाजी करते हुए कुल 6 विकेट लिए। उनकी उम्दा गेंदबाजी के बावजूद वेस्टइंडीज की की टीम 356 रन बनाने में कामयाब रही। यह उनके टेस्ट करियर का कुल 5वां, 5 विकेट हॉल साबित हुआ। वह 5 अलग-अलग देशों में शुरुआती 5 विकेट हॉल लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बने। आइए उनके रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं।