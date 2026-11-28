ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें टेस्ट सीरीज में मौका नहीं देने का कारण बताया।

उन्होंने कहा, "नाथन गेंदबाजी से वैसा प्रभाव नहीं डाल पाए, जैसा हम चाहते थे।"

इसके साथ उन्होंने संकेत दिए कि लियोन अगले साल भारत दौरे पर चुने जाने के दावेदार हैं।

इस साल लियोन को सिर्फ 4 टेस्ट मैच में मौका मिला, जिसकी 7 पारियों में उन्होंने 41.20 की औसत के साथ कुल 10 विकेट लिए।