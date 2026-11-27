मोहम्मद सिराज को दोनों टेस्ट में मौका नहीं मिला है (फाइल तस्वीर)

क्या भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद सिराज से आगे बढ़ गई है?

लेखन आदर्श कुमार 06:53 pm Nov 27, 202606:53 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का टीम से बाहर रहना चर्चा का विषय बना हुआ है। कई पूर्व खिलाड़ियों ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे गलत बताया। टेस्ट डेब्यू के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब फिट और उपलब्ध होने के बावजूद सिराज पूरी सीरीज में बेंच पर बैठे रहे। अगर उन्हें मौका मिलता तो वह अपना 50वां मुकाबला पूरा कर लेते। अब उनके भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं।