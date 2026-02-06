हर्षित राणा टी-20 विश्व कप 2026 से हुए बाहर, मोहम्मद सिराज को मिली टीम में जगह 

टीम टी-20 विश्व कप के लिए ऐसी ही भारतीय टीम टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, और वॉशिंगटन सुंदर। तिलक भी टूर्नामेंट से पहले चोटिल हुए थे। हालांकि, उन्होंने टीम में वापसी कर ली है। सुंदर भी अभी चोटिल हैं। हालांकि, उनको लेकर कोई भी खबर अब तक सामने नहीं आई है।

मैच जुलाई 2024 के बाद पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम का हिस्सा बने सिराज सिराज ने अपना आखिरी मुकाबला जुलाई 2024 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। यह खिलाड़ी टी-20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा था। सिराज ने भारत के लिए 16 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 16 पारियों में 32.28 की औसत से 14 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल लिया है और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/17 का रहा है।

हर्षित हर्षित को कैसे लगी चोट? हर्षित को यह चोट 4 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान लगी थी। उन्हें रनअप से 2 बार पीछे हटने के बाद अपना गेंदबाजी स्पेल बीच में ही छोड़ना पड़ा था। वह घुटने को पकड़कर मैदान से बाहर गए थे। उन्होंने एक ओवर फेंका था जिसमें 16 रन खर्च किए थे। डॉ दिनशॉ परदीवाला से परामर्श के बाद उन्हें ऑपरेशन की की सलाह दी गई थी। ऐसे में उन्हें विश्व कप से बाहर होना पड़ा है।

