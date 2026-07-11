हर्षित राणा इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर, जानिए क्या रहा कारण

चोट

कैसी है राणा की चोट?

इंडिया टुडे के अनुसार, जांच में राणा की बाइसेप्स फेमोरिस मांसपेशी में ग्रेड 1 का टियर निकला है। ऐसे में उन्हें बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। बड़ी बात यह है कि राणा ने चोट लगने से पहले केवल 14 ओवर ही गेंदबाजी की थी। यह झटका ऐसे समय आया है जब युवा तेज गेंदबाज एक निराशाजनक साल के बाद भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे।