हैरी ब्रूक ने भारत के खिलाफ जड़ा संयुक्त दूसरा सबसे तेज टी-20 अर्धशतक,  ये बनाए रिकॉर्ड्स 

रिकॉर्ड

इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी साझेदारी

ब्रूक और बटलर के बीच हुई यह 233 रन की दोहरी शतकीय साझेदारी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड के लिए किसी भी विकेट लिए की गई सबसे बड़ी साझेदारी भी है। इससे पहले इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड डेविड मलान और इयोन मोर्गन के नाम दर्ज था, जिन्होंने 2019 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 182 रन की साझेदारी निभाई थी। इस सूची में बटलर और एलेक्स हेल्स (170* रन, एडिलेड 2022) की जोड़ी तीसरे नंबर पर है।