हैरी ब्रूक ने भारत के खिलाफ जड़ा संयुक्त दूसरा सबसे तेज टी-20 अर्धशतक,  ये बनाए रिकॉर्ड्स 

हैरी ब्रूक ने भारत के खिलाफ जड़ा संयुक्त दूसरा सबसे तेज टी-20 अर्धशतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के 5वें और आखिरी मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (95*) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 8वां और भारत के खिलाफ तीसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 19 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही इंग्लैंड की टीम मुकाबले में 257/3 का स्कोर खड़ा करने में सफल रही। आइए ब्रूक की पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही ब्रूक की पारी और साझेदारी?
इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लग गया था। इसके बाद बल्लेबाजी पर आए ब्रूक ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। उन्होंने जोस बटलर (131) के साथ दूसरे विकेट के लिए 102 गेंदों में 233 रन की दोहरी शतकीय साझेदारी निभाई। वह पारी में 45 गेंदों में 4 चौके और 8 छक्कों से 95 रन बनाकर नाबाद रहे। वह शतक से 5 रन दूर रह गए।
अर्धशतक
भारत के खिलाफ संयुक्त दूसरा सबसे तेज अर्धशतक
ब्रूक की ओर से 19 गेंदों में जड़ा गया यह अर्धशतक भारत के खिलाफ जड़ा गया संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज शतक है। उन्होंने इस मामले में कैमरून ग्रीन (हैदराबाद, 2022) और जेकब बेथेल (वानखेड़े, 2026) की बराबरी की है। इन दोनों ने भी 19 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ा था। इस सूची में पहला पायदान पर दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर मार्को यानसन है, जिन्होंने 2024 में सेंचुरियन में 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था।
रिकॉर्ड
ब्रूक-बटलर ने बनाया भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड
इस मुकाबले में ब्रूक और बटलर के बीच हुई 233 रन की दोहरी शतकीय साझेदारी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ की गई सबसे बड़ी साझेदारी है। इस जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका की क्विंटन डिकॉक और डेविड मिलर की जोड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने साल 2022 में गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में नाबाद 174 रन की साझेदारी निभाई थी। सूची में बटलर और एलेक्स हेल्स (170* रन, एडिलेड 2022) की जोड़ी तीसरे नंबर पर है।
रिकॉर्ड
इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी साझेदारी
ब्रूक और बटलर के बीच हुई यह 233 रन की दोहरी शतकीय साझेदारी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड के लिए किसी भी विकेट लिए की गई सबसे बड़ी साझेदारी भी है। इससे पहले इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड डेविड मलान और इयोन मोर्गन के नाम दर्ज था, जिन्होंने 2019 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 182 रन की साझेदारी निभाई थी। इस सूची में बटलर और एलेक्स हेल्स (170* रन, एडिलेड 2022) की जोड़ी तीसरे नंबर पर है।
करियर
कैसा रहा है ब्रूक का टी-20 करियर?
ब्रूक ने साल 2022 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह अब तक 68 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 59 पारियों में 34.04 की औसत और 160 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 1,532 रन बना चुके हैं। इसमें एक शतक के अलावा 8 अर्धशतक भी शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 100 रन का रहा है। वह अब तक 124 चौके और 74 छक्के भी जड़ चुके हैं।