टी-20 विश्व कप 2026: हैरी ब्रूक और जैकब बेथल ने नेपाल के खिलाफ खेली अर्धशतकीय पारी
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 के 5वें मुकाबले में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैरी ब्रूक (53) और जैकब बेथेल (55) ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलीं। ब्रूक के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का यह छठा अर्धशथक रहा। बेथेल के बल्ले से ये तीसरा अर्धशतक निकला। दोनों की शानदार पारियों के दम पर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 184/7 का स्कोर बनाया। ऐसे में आइए दोनों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
दोनों खिलाड़ियों की पारियों पर एक नजर
ब्रूक ने 32 गेंदों का सामना किया और 53 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 165.62 की रही। बेथेल ने 35 गेंदों का सामना करते हुए 55 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 157.14 की रही। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच सिर्फ 45 गेंदों में 71 रन की साझेदारी हुई। इंग्लैंड को लगे शुरुआती झटकों से इन दोनों बल्लेबाजों ने ही उबारा।
करियर
ऐसा रहा है ब्रूक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
ब्रूक ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2022 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 56 मुकाबले खेले हैं और इसकी 48 पारियों में 31.13 की औसत से 1,121 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 153.14 की है। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 81 रन रहा है। नेपाल के खिलाफ अपने पहले मैच में ही ब्रूक ने अर्धशतकीय पारी खेली।
करियर
ऐसा रहा है बेथेल का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
बेथेल ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2024 में खेला था। उन्होंने अब तक 24 मुकाबले खेले हैं और इसकी 22 पारियों में 27.76 की औसत और 149.36 की स्ट्राइक रेट से 472 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 62 रन नाबाद रहा है। इस खिलाड़ी ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में सबसे ज्यादा रन (212) वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए हैं।
जानकारी
इंग्लैंड के अन्य बल्लेबाजों का ऐसा रहा प्रदर्शन
विल जैक्स ने आखिरी ओवरों में इंग्लैंड के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने 18 गेंदों में 39 रन जड़ दिए। उनके बल्ले से 1 चौका और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 216.67 की रही। जोस बटलर ने 17 गेंदों में 26 रन बनाए।