टी-20 विश्व कप 2026: हैरी ब्रूक और जैकब बेथल ने नेपाल के खिलाफ खेली अर्धशतकीय पारी 

पारी दोनों खिलाड़ियों की पारियों पर एक नजर ब्रूक ने 32 गेंदों का सामना किया और 53 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 165.62 की रही। बेथेल ने 35 गेंदों का सामना करते हुए 55 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 157.14 की रही। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच सिर्फ 45 गेंदों में 71 रन की साझेदारी हुई। इंग्लैंड को लगे शुरुआती झटकों से इन दोनों बल्लेबाजों ने ही उबारा।

करियर ऐसा रहा है ब्रूक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर ब्रूक ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2022 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 56 मुकाबले खेले हैं और इसकी 48 पारियों में 31.13 की औसत से 1,121 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 153.14 की है। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 81 रन रहा है। नेपाल के खिलाफ अपने पहले मैच में ही ब्रूक ने अर्धशतकीय पारी खेली।

Advertisement

करियर ऐसा रहा है बेथेल का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर बेथेल ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2024 में खेला था। उन्होंने अब तक 24 मुकाबले खेले हैं और इसकी 22 पारियों में 27.76 की औसत और 149.36 की स्ट्राइक रेट से 472 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 62 रन नाबाद रहा है। इस खिलाड़ी ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में सबसे ज्यादा रन (212) वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए हैं।

Advertisement