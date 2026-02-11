हैरी ब्रूक ने अपने 4,000 टी-20 रन पूरे किए, जानिए उनके आंकड़े 

आंकड़े

ब्रूक ने पूरे किए 4,000 टी-20 रन

ब्रूक ने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में 4,000 रन पूरे किए। क्रिकइंफो के अनुसार, ब्रूक ने 171 मैचों की 158 पारियों में लगभग 34 की औसत से 4,000 रन पूरे किए हैं। इस प्रारूप में 3 शतकों के अलावा, उनके नाम 17 अर्धशतक भी हैं। वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) समेत कई टी-20 लीग में खेल चुके हैं। उन्होंने IPL में 11 पारियों में 123.37 की स्ट्राइक रेट के साथ 190 रन बनाए थे।