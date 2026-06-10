हैरी ब्रूक पहले स्थान पर आ गए हैं (तस्वीर: एक्स/@ICC)

ICC रैंकिंग: हैरी ब्रूक बने दुनिया के नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज, जो रूट को पछाड़ा

लेखन आदर्श कुमार 02:43 pm Jun 10, 202602:43 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शानदार जीत दर्ज की थी। हालांकि, इस मुकाबले में जो रूट बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए और उन्हें इसका घाटा हुआ है। वह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान से हट गए हैं। अब उनके ही हमवतन हैरी ब्रूक दुनिया के नए नंबर-1 बल्लेबाज हैं। उन्होंने पहले टेस्ट में अर्धशतकीय पारी भी खेली थी। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।