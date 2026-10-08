हरमनप्रीत कौर बनाम मिताली राज: इन दोनों की कप्तानी में भारतीय टीम का कैसा रहा प्रदर्शन?

हरमनप्रीत ने 155 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अपनी टीम की कप्तानी की है।

इस लंबे सफर में उन्होंने भारतीय टीम को 94 मैचों में शानदार जीत दिलाई, जबकि 54 मैचों में हार का सामना किया। इसी तरह 7 मुकाबले टाई या बेनतीजा रहे।

मिताली की कप्तानी में भारत ने 32 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें से 17 में टीम जीती और 15 में हार का सामना किया।

दोनों की कप्तानी में भारत कभी टी-20 विश्व कप नहीं जीत सका।