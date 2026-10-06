हरमनप्रीत कौर का भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा, सभी प्रारूपों में छोड़ी कमान

हरमनप्रीत ने लिखा, 'कप्तानी आज खत्म हो सकती है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। हर उस टीम की साथी, कोच, सपोर्ट स्टाफ, प्रबंधन, BCCI, परिवार के सदस्यों और हर उस प्रशंसक का शुक्रिया जिन्होंने उतार-चढ़ाव के दौरान मेरा साथ दिया।'

उन्होंने लिखा, 'मैंने भारतीय टीम को अपना सब कुछ दिया है। अब, मैं फिर से खेल के प्रति अपने प्यार के लिए खेलने को तैयार हूं। कप्तानी का दौर खत्म हुआ। सफर जारी है।'