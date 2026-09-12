हरलीन देओल WCPL में हुई शामिल (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

हरलीन देओल WCPL में बारबाडोस ट्राइडेंट्स की टीम में हुई शामिल

लेखन अंकित पसबोला 01:10 pm Sep 12, 202601:10 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज हरलीन देओल, महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग (WCPL) के बाकी मैचों के लिए मौजूदा चैंपियन बारबाडोस ट्राइडेंट्स से जुड़ गई हैं। वह टीम की 5वीं विदेशी खिलाड़ी के तौर पर बारबाडोस में टीम के साथ शामिल हुई हैं। दाएं हाथ की यह बल्लेबाज फिलहाल भारतीय टी-20 टीम का हिस्सा नहीं हैं, टूर्नामेंट के आखिर तक ट्राइडेंट्स के लिए उपलब्ध रहेंगी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।