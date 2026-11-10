पंजाब किंग्स में जाकर बदल जाएगा हार्दिक पांड्या का खेल, रवि शास्त्री का बड़ा बयान
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 में मुंबई इंडियंस (MI) से पंजाब किंग्स (PBKS) में जाने की खबरों के बीच पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने हार्दिक पांड्या का समर्थन किया है। उनका मानना है कि टीम बदलने से हार्दिक को नई शुरुआत मिल सकती है, लेकिन उनकी असली ताकत पूरी तरह फिट होकर मैदान पर उतरने से सामने आएगी। शास्त्री के मुताबिक, फिट और लय में होने पर हार्दिक विरोधी टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं।
बयान
शास्त्री ने क्या कहा?
शास्त्री ने एक्स्ट्रा इनिंग्स में कहा कि हार्दिक जब भी पूरी तरह फिट होकर खेलते हैं तो टी-20 क्रिकेट में उनसे बेहतर कोई नहीं है।
वह एक बेहतरीन मैच विनर हैं। शास्त्री का मानना है कि कुछ समय से क्रिकेट से दूर रहने के कारण हार्दिक मैदान पर उतरने के लिए काफी उत्साहित हो सकते हैं।
वह वापसी के दौरान अपनी क्षमता दिखाने और शानदार प्रदर्शन करने के लिए बेताब होंगे।
समय
BCCI को भेज दी गई है सहमति
हार्दिक के IPL करियर के लिहाज से शास्त्री की यह टिप्पणी अहम समय पर आई है।
हार्दिक का MI से PBKS में जाना लगभग तय माना जा रहा है। इस ट्रेड के तहत अर्शदीप सिंह MI से जुड़ेंगे।
इंडिया टुडे के मुताबिक, दोनों फ्रेंचाइजी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को अपनी सहमति भेज दी है। जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस सौदे की आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है।
कार्यकाल
रोहित शर्मा बन सकते हैं फिर MI के कप्तान
हार्दिक के जाने से MI के साथ उनका दूसरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 2024 में वापसी के बाद उन्हें रोहित शर्मा की जगह टीम की कप्तानी सौंपी गई थी।
हालांकि, उनके नेतृत्व में टीम अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही। IPL 2026 में MI सिर्फ 4 जीत के साथ 9वें स्थान पर रही।
हार्दिक की कप्तानी में 3 सीजन में MI 2 बार प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी। अब 2027 में रोहित की कप्तानी में वापसी की उम्मीद है।