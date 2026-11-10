पंजाब किंग्स में जाकर बदल जाएगा हार्दिक पांड्या का खेल, रवि शास्त्री का बड़ा बयान 

हार्दिक के जाने से MI के साथ उनका दूसरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 2024 में वापसी के बाद उन्हें रोहित शर्मा की जगह टीम की कप्तानी सौंपी गई थी।

हालांकि, उनके नेतृत्व में टीम अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही। IPL 2026 में MI सिर्फ 4 जीत के साथ 9वें स्थान पर रही।

हार्दिक की कप्तानी में 3 सीजन में MI 2 बार प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी। अब 2027 में रोहित की कप्तानी में वापसी की उम्मीद है।