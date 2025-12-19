हार्दिक पांड्या ने जड़ा भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ आखिरी टी-20 मुकाबले में धमाकेदार अर्धशतकीय पारी (63) खेली। उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से लगाया गया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। इस दौरान उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2,000 रन भी पूरे किए। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी ऐसी रही हार्दिक की पारी और साझेदारी हार्दिक ने सिर्फ 25 गेंदों का सामना किया और 63 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 5 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 252 की रही। इस खिलाड़ी ने तिलक वर्मा के साथ मिलकर 44 गेंदों में 105 रन की साझेदारी निभाई। तिलक 42 गेंदों में 73 रन बनाकर आउट हुए। इन दोनों की शानदार पारियो के दम पर भारतीय टीम ने पहली पारी में 231/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया।

रन हार्दिक ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पूरे किए 2,000 रन हार्दिक भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2,000 रन पूरे करने वाले 5वें बल्लेबाज बने। उन्होंने अब तक 124 मुकाबले खेले हैं और इसकी 97 पारियों में 28.60 की औसत और 143.51 की स्ट्राइक रेट से 2,002 रन बनाए हैं। भारत के लिए उनसे ज्यादा रन सिर्फ केएल राहुल (2,265), सूर्यकुमार यादव (2,788), विराट कोहली (4,188) और रोहित शर्मा (4,231) के हैं। हार्दिक ने अब तक 7 अर्धशतक जड़े हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस खिलाड़ी ने दूसरा अर्धशतक लगाया।

Advertisement