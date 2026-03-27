हार्दिक पांड्या ने विश्व कप जीत के बाद किया वादा निभाया, ग्राउंड्समैन को दिया खास तोहफा

अभ्यास

वानखेड़े में देर रात तक हार्दिक ने किया था अभ्यास

मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान ने विश्व कप से पहले वानखेड़े में देर रात तक जमकर अभ्यास किया था। कई बार उनकी ट्रेनिंग सामान्य समय से काफी आगे तक चली, लेकिन इस दौरान ग्राउंड्समैन ने उन्हें हर तरह की सुविधा और सहयोग दिया। हार्दिक ने उस वक्त उनका आभार जताते हुए वादा किया था कि वह इसे जरूर लौटाएंगे। गुरुवार को उन्होंने अपना वादा निभाया और ग्राउंड स्टाफ को सम्मानित करते हुए उन्हें उपहार और आर्थिक प्रोत्साहन देकर धन्यवाद दिया।