हार्दिक पांड्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है (फाइल तस्वीर)

हार्दिक पांड्या ने खरीदी 12 करोड़ रुपये की फेरारी, गर्लफ्रेंड माहिका के साथ आए नजर

लेखन आदर्श कुमार 03:47 pm Mar 15, 202603:47 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ अपनी नई गाड़ी फेरारी 12 सिलिंड्री में नजर आ रहे हैं। 2 सीटों वाली ये कार भारत में बहुत कम देखने को मिलती है। इस सुपरकार की कीमत 12 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसकी टॉप स्पीड करीब 340 से 350 किमी/घंटा है। हार्दिक के पास पहले से कई शानदार गाड़ियां हैं।