हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज से दिया जा सकता है आराम

भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने घर पर 11 जनवरी, 2026 से वनडे सीरीज खेलनी है। इसके बाद दोनों टीमें आपस में टी-20 सीरीज में हिस्सा लेंगी। इस बीच खबर है कि भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 3 मैचों की आगामी वनडे सीरीज से आराम दिया जाएगा। इसके बाद इनका टी-20 सीरीज में हिस्सा लेना तय है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट टी-20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा आराम क्रिकबज के मुताबिक, टीम प्रबंधन ने फैसला किया है कि इन दोनों खिलाड़ियों को वनडे सीरीज से बाहर रखा जाएगा। पांड्या, जो सिर्फ वनडे और टी-20 क्रिकेट खेलते हैं, फिटनेस की दिक्कतों की वजह से मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद से कोई वनडे नहीं खेले हैं। वहीं बुमराह के वर्कलोड को अहमियत देते हुए उन्हें आराम दिया जा सकता है। बता दें कि टी-20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया जा सकता है।

जानकारी लम्बे समय से वनडे नहीं खेले हैं बुमराह बुमराह लम्बे समय से वनडे मैच नहीं खेले हैं। वह आखिरी बार वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले थे। उन्होंने 2025 में टेस्ट और टी-20 मैच खेले हैं।

Advertisement

पांड्या विजय हजारे ट्रॉफी में खेल सकते हैं पांड्या ऐसी उम्मीद है कि पांड्या इस समय खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी मैचों में बड़ौदा के लिए खेलेंगे। संभावना है कि वह घरेलू 50-ओवर के टूर्नामेंट में खेलेंगे ताकि वह BCCI के घरेलू मैचों में अनिवार्य भागीदारी के नियम का पालन कर सकें। पांड्या बड़ौदा के आखिरी 3 लीग मैचों में से 2 में खेल सकते हैं, जो 3, 6 और 8 जनवरी को राजकोट में होने वाले हैं।

Advertisement