हार्दिक पांड्या पर लगा राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप, FIR दर्ज करने की मांग 

शिकायत अधिवक्ता ने शिकायत में क्या कहा? शिकायत में अधिवक्ता वाजिद ने आरोप लगाया है कि जीत के बाद जश्न के दौरान हार्दिक ने तिरंगे को अपने शरीर पर लपेट लिया और मैदान पर अनुचित व्यवहार किया। आवेदन में कहा गया है कि यह कृत्य संबंधित कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह भी कहा गया है कि देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान बनाए रखे।

शिकायत गर्लफ्रेंड के साथ नजर आए थे हार्दिक टी-20 विश्व कप 2026 के फाइनल में जब न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को हराकर खिताब जीता तो जीत के बाद खिलाड़ियों ने परिवार और साथियों के साथ जश्न मनाया। इसकी कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हार्दिक तिरंगा ओढ़कर अपनी गर्लफ्रेंड माहिक शर्मा के साथ नजर आए थे। हार्दिक लगातार दूसरा विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य हैं और दोनों विश्व कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया।

