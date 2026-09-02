यौन शोषण का आरोप झेल चुके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को हैम्पशायर ने टीम से हटाया

कुग्गेलीन पर 2015 में बलात्कार का आरोप लगा और उन पर 2 बार मुकदमा चला था।

पहला मुकदमा 2016 में बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ और एक साल बाद 2017 में दूसरे मुकदमे में उन्हें बरी किया गया था।

2023 में भी ऐसा ही विरोध देखने को मिला, जब न्यूजीलैंड ने उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में खेलने का मौका दिया था।

हालांकि, तब कीवी कोच गैरी स्टेड ने उन्हें टीम में शामिल करने का बचाव किया था।