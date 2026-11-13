गुरनुर बरार और टिम साइफर्ट में बहस हो गई (फाइल तस्वीर)

टिम साइफर्ट से हुई गुरनूर बरार की लड़ाई, विराट कोहली ने किया बीच-बचाव; देखें वीडियो

लेखन आदर्श कुमार 09:48 am Nov 13, 202609:48 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच चौथे वनडे मुकाबले में मैदान पर उस समय माहौल गरमा गया, जब भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार और टिम साइफर्ट के बीच तीखी बहस देखने को मिली। दोनों खिलाड़ियों के बीच बढ़ते विवाद को देखकर विराट कोहली ने तुरंत हस्तक्षेप किया और बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। साइफर्ट आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, तभी यह पूरा घटनाक्रम हुआ। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।