न्यूजीलैंड की पारी के 12वें ओवर में गुरनूर ने टिम सीफर्ट को आउट किया था। इसके बाद उनके आक्रामक जश्न को ICC ने नियमों का उल्लंघन माना।

गुरनूर को ICC की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 के तहत दोषी पाया गया। यह नियम बल्लेबाज के आउट होने पर ऐसे इशारों, शब्दों या हरकतों पर रोक लगाता है, जो उसे उकसा सकते हैं।

गुरनूर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और मैच रेफरी रंजन मदुगले द्वारा दी गई सजा मान ली।