अलविदा 2025: इन भारतीय गेंदबाजों ने टेस्ट क्रिकेट में लिए सर्वाधिक विकेट

#1 मोहम्मद सिराज (43 विकेट) मोहम्मद सिराज ने इस साल कुल 10 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 19 पारियों में 27.20 की औसत के साथ 43 विकेट लिए। उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए थे। सिराज ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में 9 पारियों में 32.43 की औसत के साथ 23 विकेट लिए थे। वह उस सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। शुभमन गिल की कप्तानी में हुई सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई थी।

#2 जसप्रीत बुमराह (31 विकेट) जसप्रीत बुमराह इस सूची में दूसरे स्थान पर रहे। इस तेज गेंदबाज ने 2025 में 8 टेस्ट खेले, जिसकी 14 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 22.16 की औसत के साथ 31 विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने 3 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए। उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर 3 टेस्ट खेले थे, जिसमें 26.00 की औसत के साथ 14 विकेट लिए थे। वह उस सीरीज में चौथे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे।

#3 रविंद्र जडेजा (25 विकेट) भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इस साल भारत के सभी 10 टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने 18 पारियों में गेंदबाजी की। बाएं हाथ के इस ऑफस्पिनर ने 38 की औसत के साथ कुल 25 विकेट लिए। इस साल उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 50 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा। उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर सिर्फ 7 विकेट हासिल किए। हालांकि, घरेलू टेस्ट मैचों में उन्होंने बेहतर गेंदबाजी की थी।

