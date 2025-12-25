अलविदा 2025: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट

साल 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मंच पर भारतीय गेंदबाजों ने अपनी धारदार गेंदबाजी से खास पहचान बनाई। तेज गेंदबाजों की रफ्तार और स्विंग से लेकर स्पिनरों की फिरकी तक, इन खिलाड़ियों ने लगातार विकेट निकालकर भारतीय क्रिकेट टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। अलग-अलग प्रारूप और परिस्थितियों में भारतीय गेंदबाजों ने विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। आइए नजर डालते हैं उन भारतीय गेंदबाजों पर, जिन्होंने 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए।

#1 कुलदीप यादव (60 विकेट) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव हैं। उन्होंने साल 2025 में 25 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले भारत के लिए खेले। इसकी 28 पारियों में 20.48 की उम्दा औसत के साथ 60 विकेट लेने में सफल रहे। उन्होंने 5 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किए। वहीं, 1 बार इस खिलाड़ी ने 5 विकेट हॉल भी लिया। कुलदीप का साल 2025 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/82 का रहा।

#2 वरुण चक्रवर्ती (46 विकेट) इस सूची में दूसरे स्थान पर एक और भारतीय स्टार स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती हैं। उन्होंने साल 2025 में भारतीय टीम के लिए 24 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले। इसकी 22 पारियों में उन्होंने 14.45 की शानदार औसत के साथ 46 विकेट चटकाए। वरुण ने 1 बार 4 विकेट हॉल अपे नाम किया। वहीं, उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल भी लिए। इस खिलाड़ी का साल 2025 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/24 का रहा।

#3 जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज (45-45 विकेट) तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह हैं। बुमराह ने 21 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले और इसकी 25 पारियों में 21.77 की औसत से 45 विकेट लिए। उन्होंने 3 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/27 का रहा। सिराज ने 13 मैच की 22 पारियों में 28.08 की औसत से 45 विकेट चटकाए। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल और 2 बार 5 विकेट हॉल लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/70 का रहा।

