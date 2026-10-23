भारत के खिलाफ कैच छोड़ने के सवाल पर भड़के ग्लेन फिलिप्स, पत्रकारों को दिया तीखा जवाब

पत्रकार ने नाथन स्मिथ का नाम भी छोड़े गए कैच की सूची में शामिल किया।

इस पर फिलिप्स ने कहा, "वह कैच, जिस पर छक्का गया था? वाह, आप लोगों ने कितने कैच छोड़े?" यहां वह भारतीय टीम की ओर इशारा कर रहे थे।

उन्होंने आगे कहा, "2? इसलिए आपको उन कैच को गिनना चाहिए, जिन्हें वास्तव में पकड़ा जा सकता था। कैच पकड़े भी जाते हैं और छूटते भी हैं, लेकिन हमें उनकी सही गिनती करनी चाहिए।"