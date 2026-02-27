जॉर्जिया वोल ने भारतीय महिला टीम के खिलाफ जड़ा दूसरा वनडे शतक, ये रिकॉर्ड्स बनाए
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज जॉर्जिया वोल ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार शतकीय (101 रन) पारी खेली। ये उनके वनडे करियर का सिर्फ दूसरा ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 80 गेंदों में पूरा किया। वोल ने दोनों शतक भारतीय टीम के खिलाफ ही लगाए हैं। सीरीज के पहले वनडे में वह खाता भी नहीं खोल पाईं थी। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही वोल की पारी और साझेदारी
ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 21 रन पर पहला झटका लग गया था। कप्तान एलिसा हीली केवल 6 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आई वोल ने फीबी लिचफील्ड (80) के साथ 94 गेंदों में 119 रन जोड़े। बेथ मूनी के साथ इस खिलाड़ी ने 67 गेंदों में 82 रन की साझेदारी निभाई। वोल 82 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुईं। उनके बल्ले से 13 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 123.17 की रही।