दूसरे वनडे में हार के बाद भारतीय बल्लेबाजों पर भड़के गौतम गंभीर, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में भारतीय टीम महज 89 रन पर सिमट गई। इस हार के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्लेबाजों का बचाव नहीं किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 333 रन बनाए थे। जवाब में कीवी टीम के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने पहली ही ओवर में रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को शून्य पर आउट कर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। आइए जानते हैं गंभीर ने क्या कहा।
बयान
हमें शुरुआती 10 ओवर निकालने की जरूरत थी- गंभीर
गंभीर ने हेनरी की गेंदों को खेलने में मुश्किल या अजेय मानने से इनकार किया।
उन्होंने कहा, "अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोई गेंद ऐसी नहीं होती, जिसे खेला न जा सके। हमें शुरुआती 10 ओवर निकालने की जरूरत थी। हेनरी ने अच्छी जगह गेंदबाजी की, लेकिन हमें उसका सामना करना चाहिए था। 90 के आसपास आउट होना चिंता की बात है। ये विश्व कप जैसी परिस्थितियां हैं। पिछले मैच में भी हमने 7 विकेट गंवाए थे जो चिंता का विषय है।"
कोच
हमें मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार रहना होगा- गंभीर
गंभीर ने अपने बयान में आगे कहा कि पिछले मुकाबले में भी भारतीय टीम ने 111 रन तक 7 विकेट गंवा दिए थे जो चिंता का विषय है। हमें मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार रहने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में 35-40 रन पर बिना विकेट गंवाए खेलना भी ठीक है। टीम के पास अनुभव है और उम्मीद है कि वह आखिरी मुकाबले में इन परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में सफल रहेगी।
गेंदबाज
भारतीय गेंदबाजी को लेकर गंभीर ने नहीं की कोई शिकायत
गंभीर ने भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर ज्यादा शिकायत नहीं की। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 333 रन बनाए थे।
उन्होंने कहा कि आकिब नबी बदकिस्मत रहे। अगर विल यंग का कैच पकड़ लिया गया होता और विकेट मिल जाता तो नतीजा कुछ अलग हो सकता था। बाद में इस पर बात करना आसान है। हमने कैच छोड़े और इसकी कीमत चुकानी पड़ी।
गंभीर ने कहा कि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को अपनी गेंदबाजी इकाई पर गर्व होना चाहिए।
गेंद
इस कारण हुई भारतीय बल्लेबाजों को दिक्कत
गेंद की सीम से होने वाली हलचल से निपटने के सवाल पर गंभीर ने कहा कि वह तकनीकी पहलुओं में नहीं जाना चाहते। गेंद में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं था। बल्लेबाजों की जिम्मेदारी होती है कि वे ऐसी हलचल का सामना करें।
उन्होंने कहा कि सीम से ज्यादा गेंदबाजी की दिशा और लेंथ ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया। बल्लेबाज क्रीज पर ही जमे रह गए और खुलकर अपने शॉट नहीं खेल सके।