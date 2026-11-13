गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया है (फाइल तस्वीर)

दूसरे वनडे में हार के बाद भारतीय बल्लेबाजों पर भड़के गौतम गंभीर, जानिए क्या कहा

लेखन आदर्श कुमार 04:56 pm Nov 13, 202604:56 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में भारतीय टीम महज 89 रन पर सिमट गई। इस हार के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्लेबाजों का बचाव नहीं किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 333 रन बनाए थे। जवाब में कीवी टीम के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने पहली ही ओवर में रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को शून्य पर आउट कर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। आइए जानते हैं गंभीर ने क्या कहा।