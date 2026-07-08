संजू सैमसन के बाहर होने पर गौतम गंभीर की सफाई, कहा- सही टीम संयोजन है जरूरी

बयान

टीम संयोजन को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं खिलाड़ियों को मौके- गंभीर

गंभीर ने आगे कहा, "संजू ने टी-20 विश्व कप के दौरान भारत के लिए जो किया, वह शानदार था और कभी-कभी आपको खिलाड़ी की फॉर्म पर ध्यान देना पड़ता है। और ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि वह इस सीरीज में वापसी नहीं कर सकते। सबसे जरूरी यह है कि आखिर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नतीजे ही मायने रखते हैं। हमें जो संयोजन नतीजे दिलाने के लिए सबसे अच्छा लगता है, हम उसी प्लेइंग इलेवन के साथ खेलते हैं।"