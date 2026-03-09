टी-20 विश्व कप 2026: भारत की जीत पर विराट कोहली समेत दिग्गजों की ऐसी रही प्रतिक्रियाएं
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 का खिताब भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने नाम किया। सूर्यकुमार की नेतृत्व वाली टीम ने फाइनल में मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली कीवी टीम को 96 रन से हराया। यह भारत का कुल तीसरा खिताब साबित हुआ। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सैलाब देखने को मिला है। आइए एक्स पर मिली प्रतिक्रियाओं पर एक नजर डालते हैं।
कोहली
कोहली ने टीम को दी शुभकामनाएं
भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'अहमदाबाद में टीम इंडिया की जबरदस्त जीत। पूरे टूर्नामेंट में हमने जो जोरदार क्रिकेट खेला, उसका कोई मुकाबला नहीं। मुश्किल हालात में लड़ते रहने और एक बार फिर विश्व चैंपियन बनने के लिए लड़कों ने शानदार कैरेक्टर दिखाया। यह कामयाबी हासिल करने के लिए सभी खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के सभी सदस्यों को बधाई। जय हिंद।'
Champions ⭐️⭐️⭐️ Phenomenal win for Team India in Ahmedabad. Absolutely no match for the explosive cricket played by us throughout the tournament. Brilliant character shown by the boys to keep fighting in tough situations and become world champions once again. Congratulations to…— Virat Kohli (@imVkohli) March 8, 2026
तेंदुलकर
हम इस जीत के हकदार थे- सचिन तेंदुलकर
पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भारतीय टीम के कारनामे की प्रशंसा की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'टी-20 प्रारूप में लगातार 2 बार विश्व कप जीतने का कारनामा पहली बार किसी टीम ने ऐसा किया है। हम पूरी तरह से इस ट्रॉफी के हकदार और असली विजेता हैं। हमारी टीम का क्या शानदार प्रदर्शन रहा और क्रिकेट का एक खास अंदाज दिखा। बहुत बढ़िया, टीम इंडिया। जय हिंद!'
Winning the World Cup twice in a row, the first time any team has done so in the T20 format. Totally deserving and rightful winners of the trophy.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 8, 2026
What a fantastic performance by our team and a special brand of cricket on display.
Well done, Team India. Jai Hind! 🇮🇳🏆
गांगुली
गांगुली और लक्ष्मण की ऐसी रही प्रतिक्रियाएं
पूर्व भारतीय दिग्गज सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण ने भी टीम को शुभकामनाएं दी। पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली ने लिखा, 'टी-20 विश्व कप जीतने के लिए इंडिया को बधाई। बहुत मजबूत टीम, जो बड़े मैचों में और बेहतर हुई। विमेंस चैंपियन, अंडर-19 चैंपियन और अब पुरुष टीम चैंपियन।' लक्ष्मण ने लिखा, 'जिस तरह से टीम ने दबाव को संभाला और जरूरी मौकों पर अच्छा खेला, वह सच में खास था। ऐसी जीत लाखों लोगों को इंस्पायर करती हैं।'
Congratulations India for winning the t20 World Cup .. very powerful side ..got better in the bigger games..indian cricket in great place . Women’s champion ,under 19 champion and now the men’s t20 champions @bcci— Sourav Ganguly (@SGanguly99) March 8, 2026
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भी किया पोस्ट
So proud of our team. Winning a World Cup for India is the dream and you’ve made the entire nation proud. Congratulations boys. 🇮🇳 pic.twitter.com/ly4mWwfozA— Shubman Gill (@ShubmanGill) March 8, 2026
युवराज ने अपनी खुशी व्यक्त की
Back-to-back #WorldChampions! Defending a #WorldCup takes character and this team led by @surya_14kumar played with real intent on the biggest stage! 🇮🇳 @IamSanjuSamson @ishankishan51 @OfficialAbhi04 were outstanding in the final. Sanju, across the opportunities showed again…— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) March 8, 2026