टी-20 विश्व कप से लेकर FIFA विश्व कप तक, 2026 में खेली जाएंगी ये वैश्विक प्रतियोगिताएं 

बीते साल खेल जगत में कई बड़ी प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन हुआ। महिलाओं के वनडे विश्व कप से लेकर के पुरुषों के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आयोजित हुए। इसके अलावा महिलाओं का रग्बी विश्व कप इंग्लैंड में खेला गया। अब 2026 के साल में खेल जगत में कई वैश्विक प्रतियोगिताएं खेली जानी हैं, जिसमें टी-20 विश्व कप (क्रिकेट) और FIFA विश्व कप भी शामिल हैं। इस बीच 2026 में होने वाले बड़े खेल आयोजनों के बारे में जानते हैं।

#1 टी-20 विश्व कप 2026 (क्रिकेट) टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है और इसका खिताबी मुकबला 8 मार्च को खेला जाना है। इस बार ये बड़ी खेल प्रतियोगिता भारत और श्रीलंका में खेली जानी है। पिछले बार ये टूर्नामेंट अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेला गया था, जिसका खिताब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने जीता था। ऐसे में आगामी संस्करण में गत विजेता भारतीय टीम अपने खिताब का बचाव करने के लिए उतरेगी।

#3 FIFA विश्व कप 2026 (फुटबॉल) FIFA विश्व कप 2026 की शुरुआत इस बार 11 जून को हो जाएगी और इसका फाइनल मैच में 19 जुलाई को खेला जाएगा। यह इस विश्व कप का 23वां संस्करण होगा, जिसमें पहली बार 48 टीमें हिस्सा लेंगी। बता दें कि पिछले संस्करण में 32 टीमों ने हिस्सा लिया था और अर्जेंटीना ने खिताब जीता था। फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट के जरिए हराया था।

#4 हॉकी विश्व कप 2026 इस बार पुरुष और महिला दोनों हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन अगस्त महीने में किया जाएगा। पुरुष और महिलाओं दोनों की शुरुआत 14 अगस्त को होगी और फाइनल मैच 30 अगस्त को खेले जाएंगे। इस बार विश्व कप नीदरलैंड और बेल्जियम में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। यह तीसरी बार होगा जब पुरुष और महिला विश्व कप एक साथ और एक ही मैदानों पर खेले जाएंगे। इससे पहले 1998 और 2014 में नीदरलैंड में ऐसा हुआ था।