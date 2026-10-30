गौतम गंभीर को मेंटर बनाना चाहती हैं IPL की 4 टीमें- रिपोर्ट 

गंभीर KKR के साथ बतौर मेंटर ट्रॉफी जीत चुके हैं। उनके मेंटर रहते हुए IPL 2024 के फाइनल में KKR ने SRH को 8 विकेट से हराया था। श्रेयस अय्यर ने KKR ने टीम की कप्तानी की थी।

इससे पहले KKR की टीम 2012 और 2014 में खिताब जीतने में सफल हुई थी।

इन दोनों संस्करणों में गंभीर ने टीम की कप्तानी की थी। ऐसे में खिलाड़ी और मेंटर के तौर पर वह KKR के साथ सफल हुए हैं।