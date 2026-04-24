KKR के पूर्व कोच चंद्रकांत पंडित का बयान, कहा- श्रेयस अय्यर को रिलीज करना थी गलती
क्या है खबर?
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पूर्व कोच चंद्रकांत पंडित ने स्वीकार किया है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2024 का खिताब जीतने के बाद श्रेयस अय्यर को रिलीज करना फ्रेंचाइजी की गलती थी। उन्होंने रेवस्पोर्ट्ज से कहा, "दुर्भाग्य से, हमें उनकी कमी खल रही है।" यह खुलासा अय्यर के पंजाब किंग्स (PBKS) के साथ शानदार प्रदर्शन के बाद आया है। वह IPL 2025 की मेगा निलामी में 26.75 करोड़ में PBKS से जुड़े थे और टीम को उपविजेता बनाया था।
तारीफ
श्रेयस हैं एक शानदार खिलाड़ी- पंडित
पंडित ने श्रेयस के शानदार नेतृत्व कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा, "श्रेयस एक शानदार खिलाड़ी हैं जिन्होंने कप्तान के रूप में KKR को ट्रॉफी जिताई।" उन्होंने टीम के कुशल प्रबंधन की भी सराहना की। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कभी-कभी परिस्थितियां और व्यापक रणनीतियां टीमों को ऐसे खिलाड़ियों से अलग होने जैसे कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देती हैं। ऐसा ही कुछ IPL 2024 की जीत के बाद हुआ था।
राय
फिलिप सॉल्ट और अन्य खिलाड़ियों पर पंडित की राय
अपनी कोचिंग में KKR को खिताब दिलाने वाले पंडित ने स्वीकार किया कि श्रेयस के जाने से उन्हें दुख हुआ था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जानबूझकर लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि परिस्थितियां उनके अनुसार नहीं रहीं। उन्होंने कहा, "सिर्फ श्रेयस की बात नहीं है। मुझे फिलिप सॉल्ट और अन्य खिलाड़ियों के बारे में भी ऐसा ही लगता है।" उन्होंने उन अन्य खिलाड़ियों की ओर इशारा किया जो इसी तरह के फैसलों से प्रभावित हो सकते थे।
बयान
श्रेयस के भारतीय टीम से बाहर होने पर क्या बोले पंडित?
श्रेयस को भारतीय टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम से बाहर किए जाने पर पंडित ने कहा, "श्रेयस भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। दुर्भाग्य से, उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, लेकिन ऐसी स्थितियां असामान्य नहीं हैं। टीम बनाते समय अनुभव और नई प्रतिभाओं को निखारने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखना हमेशा एक चुनौती होती है। उपलब्ध प्रतिभाओं की संख्या को देखते हुए हर योग्य खिलाड़ी को मौका देना मुश्किल हो जाता है।"
प्रशंसा
पंडित ने की PBKS में श्रेयस के नेतृत्व की सराहना
पंडित ने PBKS में श्रेयस के नेतृत्व कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह टीम का शानदार नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रेयस की बल्लेबाजी में परिपक्वता और निडर मानसिकता झलकती है। पंडित ने कहा, "वह निडर मानसिकता के साथ खेलते हैं। परिस्थिति पर कम और मैच जीतने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो उनकी पारी की संरचना में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वह एक बेहतरीन कप्तान और बल्लेबाज बन गए हैं।"